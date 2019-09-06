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Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

Рубрика: общество

09.09.2019 20:23

Юрий Стерликов и Константин Гаврин. Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Глава угрозыска Новосибирской области попал на федеральную доску почёта и пошёл на повышение; 42-летний полковник МВД возглавит полицию региона. 

Бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Гаврин возглавил новосибирскую полицию. Сегодня, 9 сентября «КоммерсантЪ-Сибирь» процитировал указ президента РФ Владимира Путина. 

Согласно документу, Константин Гаврин займёт должность заместителя руководителя регионального главка МВД Юрия Стерликова и будет курировать работу полиции Новосибирской области. 

Новый начальник полиции имеет звание полковника МВД и занесён на федеральную доску почёта ведомства. 42-летний Константин Гаврин проработал в полиции более 20 лет, сделав карьеру от оперуполномоченного ОВД по Заельцовскому району до начальника управления уголовного розыска регионального главка МВД. Под его руководством управление стало одним из лучших в стране благодаря высоким показателям раскрываемости, в частности СМИ приводят пример дела об убийстве бизнесмена Якова Ханина.

Напомним, в июне 2019 года Путин подписал указ об увольнении предыдущего замглавы ГУ МВД по Новосибирской области Николая Турбовца.

 

Никита Манько

Теги: отставки и назначения полиция МВД Путин Владимир

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В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске живут самые красивые девушки

сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

сегодня 14:07 0 Коммент.

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сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:07 Общество 1 Коммент.

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сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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