Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

Юрий Стерликов и Константин Гаврин. Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Глава угрозыска Новосибирской области попал на федеральную доску почёта и пошёл на повышение; 42-летний полковник МВД возглавит полицию региона.

Бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Гаврин возглавил новосибирскую полицию. Сегодня, 9 сентября «КоммерсантЪ-Сибирь» процитировал указ президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, Константин Гаврин займёт должность заместителя руководителя регионального главка МВД Юрия Стерликова и будет курировать работу полиции Новосибирской области.

Новый начальник полиции имеет звание полковника МВД и занесён на федеральную доску почёта ведомства. 42-летний Константин Гаврин проработал в полиции более 20 лет, сделав карьеру от оперуполномоченного ОВД по Заельцовскому району до начальника управления уголовного розыска регионального главка МВД. Под его руководством управление стало одним из лучших в стране благодаря высоким показателям раскрываемости, в частности СМИ приводят пример дела об убийстве бизнесмена Якова Ханина.

Напомним, в июне 2019 года Путин подписал указ об увольнении предыдущего замглавы ГУ МВД по Новосибирской области Николая Турбовца.