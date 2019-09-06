Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полиции

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Путин назначил известного следователя начальником новосибирской полицииРубрика: общество
09.09.2019 20:23
Юрий Стерликов и Константин Гаврин. Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.
Глава угрозыска Новосибирской области попал на федеральную доску почёта и пошёл на повышение; 42-летний полковник МВД возглавит полицию региона.
Бывший начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Гаврин возглавил новосибирскую полицию. Сегодня, 9 сентября «КоммерсантЪ-Сибирь» процитировал указ президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу, Константин Гаврин займёт должность заместителя руководителя регионального главка МВД Юрия Стерликова и будет курировать работу полиции Новосибирской области.
Новый начальник полиции имеет звание полковника МВД и занесён на федеральную доску почёта ведомства. 42-летний Константин Гаврин проработал в полиции более 20 лет, сделав карьеру от оперуполномоченного ОВД по Заельцовскому району до начальника управления уголовного розыска регионального главка МВД. Под его руководством управление стало одним из лучших в стране благодаря высоким показателям раскрываемости, в частности СМИ приводят пример дела об убийстве бизнесмена Якова Ханина.
Напомним, в июне 2019 года Путин подписал указ об увольнении предыдущего замглавы ГУ МВД по Новосибирской области Николая Турбовца.
Никита Манько
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