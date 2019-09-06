Пьяная сибирячка вонзила нож в родную сестру

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Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы; она проткнула ножом сестру.

В Омске застолье закончилось трагедией: 44-летняя женщина вонзила нож в свою сестру за то, что та не хотела продолжать пить с ней спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Правоохранительные органы установили, что в начале июня подозреваемая вместе с сестрой распивала алкогольные напитки у себя дома. В какой-то момент потерпевшая решила пойти спать, что не устроило 44-летнюю омичку. Подозреваемая начала будить свою сестру и требовать, чтобы та продолжила пить вместе с ней. В ходе ссоры женщина воткнула нож в живот потерпевшей.

Свою вину омичка полностью признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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