Пьяная сибирячка вонзила нож в родную сестру

Лента новостейПредложить новость
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Пьяная сибирячка вонзила нож в родную сеструРубрика: проиcшествия
09.09.2019 15:04
фото с сайта pixabay.com
Омская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы; она проткнула ножом сестру.
В Омске застолье закончилось трагедией: 44-летняя женщина вонзила нож в свою сестру за то, что та не хотела продолжать пить с ней спиртные напитки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Правоохранительные органы установили, что в начале июня подозреваемая вместе с сестрой распивала алкогольные напитки у себя дома. В какой-то момент потерпевшая решила пойти спать, что не устроило 44-летнюю омичку. Подозреваемая начала будить свою сестру и требовать, чтобы та продолжила пить вместе с ней. В ходе ссоры женщина воткнула нож в живот потерпевшей.
Свою вину омичка полностью признала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее стало известно, как расчленил и спрятал труп в холодильнике житель Якутии.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Столица, переносись!
Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...
Новости по теме
Популярное