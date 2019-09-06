Расчленил и спрятал труп в холодильнике житель Якутии

6 баллов
+16
65.57 72.33
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

сегодня 16:54 Общество 0 Коммент.

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

сегодня 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

сегодня 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Избиратели доверили Алтай Олегу Хорохордину

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Медики сообщили о целебной силе водки

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Расчленил и спрятал труп в холодильнике житель Якутии

Рубрика: проиcшествия

09.09.2019 14:42

фото с сайта pixabay.com

Мужчина забил насмерть собутыльника и расчленил тело; труп обнаружили в холодильнике друзья злоумышленника. 

Житель Якутска в результате ссоры убил своего знакомого, расчленил и спрятал тело в холодильник, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Мужчина признался, что спрятал труп, так как испугался последствий содеянного. 

Тело убитого мужчины обнаружили спустя три дня друзья подозреваемого. Выяснилось, что убитый был приятелем 34-летнего злоумышленника и регулярно выпивал с ним. 

Сейчас подозреваемый находится под стражей, проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств. 

Напомним, в конце июля семейная пара из Томска расчленила и спрятала тело убитого земляка. 

Эмиль Фукс

Теги: убийство Якутия

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска

сегодня 18:05 Общество 0 Коммент.

Кемеровский бомж порезал агрессивного подростка

сегодня 17:53 Хроника 0 Коммент.

Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %

сегодня 16:54 Общество 0 Коммент.

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Эксперты ОНФ поставили «кол» новосибирским дорогам

сегодня 16:12 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть выступил за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска

сегодня 15:54 Политика 0 Коммент.

В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

сегодня 15:04 Хроника 0 Коммент.

Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет с «Динамо-Барнаул»

сегодня 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Избиратели доверили Алтай Олегу Хорохордину

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Медики сообщили о целебной силе водки

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2015

«Она попросила её убить»

Почему в нашем обществе становится всё больше...

Читать далее
Image
26.05.2015

Странная история

Реконструкция последних дней жизни актёра Данила Ляпустина...

Читать далее

Новости по теме

Подозреваемая в убийстве кота Моти школьница съехала с квартиры 06.09.2019 Два школьника планировали массовые убийства в учебных заведениях 05.09.2019 Женщина убила родственницу мужа из-за коров в Республике Тыва 05.09.2019 Отделочник искромсал собутыльника ножом за любовный скандал в Новосибирске 04.09.2019

Популярное

Image

Дальнобойщик продал фуру новосибирского мороженого по дороге в Як...

Image

Новосибирский фотограф показал тотальную разруху после наводнения...

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Известный блогер извинился за травлю невиновной в живодёрстве нов...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России