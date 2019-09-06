Расчленил и спрятал труп в холодильнике житель Якутии

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Расчленил и спрятал труп в холодильнике житель ЯкутииРубрика: проиcшествия
09.09.2019 14:42
фото с сайта pixabay.com
Мужчина забил насмерть собутыльника и расчленил тело; труп обнаружили в холодильнике друзья злоумышленника.
Житель Якутска в результате ссоры убил своего знакомого, расчленил и спрятал тело в холодильник, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Мужчина признался, что спрятал труп, так как испугался последствий содеянного.
Тело убитого мужчины обнаружили спустя три дня друзья подозреваемого. Выяснилось, что убитый был приятелем 34-летнего злоумышленника и регулярно выпивал с ним.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств.
Напомним, в конце июля семейная пара из Томска расчленила и спрятала тело убитого земляка.
Эмиль Фукс
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