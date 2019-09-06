Серийного грабителя посадили на шесть лет в Красноярске

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Серийного грабителя посадили на шесть лет в КрасноярскеРубрика: проиcшествия
09.09.2019 16:28
Фото ГУ МВД по Красноярскому краю
Жителя Красноярска приговорили к тюремному заключению за серию нападений на микрофинансовые организации; общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.
Мужчина совершил разбойные нападения на три кредитные компании в разных районах краевого центра, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина неоднократно врывался в офисы компаний и, угрожая сотрудникам ножом, скрывался с деньгами.
При задержании выяснилось, что подозреваемый уже не раз до этого нападал на торговые точки и финансовые компании. В общей сложности мужчина вынес около 40 тысяч рублей, часть из которых уже вернули владельцам. Суд приговорил злоумышленника к шести годам колонии по статье «разбой».
Напомним, несколько дней назад в Новосибирске неизвестный напал на дальнобойщика.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
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