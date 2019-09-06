Серийного грабителя посадили на шесть лет в Красноярске

Фото ГУ МВД по Красноярскому краю

Жителя Красноярска приговорили к тюремному заключению за серию нападений на микрофинансовые организации; общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Мужчина совершил разбойные нападения на три кредитные компании в разных районах краевого центра, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Мужчина неоднократно врывался в офисы компаний и, угрожая сотрудникам ножом, скрывался с деньгами.

При задержании выяснилось, что подозреваемый уже не раз до этого нападал на торговые точки и финансовые компании. В общей сложности мужчина вынес около 40 тысяч рублей, часть из которых уже вернули владельцам. Суд приговорил злоумышленника к шести годам колонии по статье «разбой».

Напомним, несколько дней назад в Новосибирске неизвестный напал на дальнобойщика.