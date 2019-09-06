Школьницу во всём чёрном четвёртые сутки ищут в Новосибирске

Фото из группы новосибирского отряда "Лиза Алерт" "ВКонтакте"

Подросток не выходила на связь с минувшей пятницы; пропавшая была одета в вещи чёрного цвета.

Новосибирская старшеклассница Полина Караман пропала в минувшую пятницу и до сих пор не вернулась домой. Сегодня. 9 сентября новосибирский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на поиски подростка.

По данным поисковиков, Полине Караман 15 лет, девочка ростом в 165 см, имеет среднее телосложение, серо-зелёные глаза и осветлённые длинные волосы ниже плеч.

Пропавшая была одета в чёрную толстовку с вертикальной надписью, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. Девочка не выходила на связь с 6 сентября, предположительно пропала в Ленинском районе.

В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрированы три страницы на имя Полины Караман, во всех профилях указано одно место учёбы -школа №188, однако возраст обозначен разный:15 и 17 лет. Владелица страницы является фанаткой пост-апокалиптического сериала «Выжить после». Телефон, указанный на странице подростка оказался недоступен.

Волонтёры просят очевидцев позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 9 сентября полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска.