Школьницу во всём чёрном четвёртые сутки ищут в Новосибирске

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Школьницу во всём чёрном четвёртые сутки ищут в НовосибирскеРубрика: общество
09.09.2019 18:43
Фото из группы новосибирского отряда "Лиза Алерт" "ВКонтакте"
Подросток не выходила на связь с минувшей пятницы; пропавшая была одета в вещи чёрного цвета.
Новосибирская старшеклассница Полина Караман пропала в минувшую пятницу и до сих пор не вернулась домой. Сегодня. 9 сентября новосибирский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на поиски подростка.
По данным поисковиков, Полине Караман 15 лет, девочка ростом в 165 см, имеет среднее телосложение, серо-зелёные глаза и осветлённые длинные волосы ниже плеч.
Пропавшая была одета в чёрную толстовку с вертикальной надписью, чёрные джинсы и чёрные кроссовки. Девочка не выходила на связь с 6 сентября, предположительно пропала в Ленинском районе.
В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрированы три страницы на имя Полины Караман, во всех профилях указано одно место учёбы -школа №188, однако возраст обозначен разный:15 и 17 лет. Владелица страницы является фанаткой пост-апокалиптического сериала «Выжить после». Телефон, указанный на странице подростка оказался недоступен.
Волонтёры просят очевидцев позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, 9 сентября полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска.
Никита Манько
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