Сибирская Мальвина: девушка с голубыми волосами поразила новосибирцев

фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»

В новосибирском метро пассажиры заметили девушку с необычным цветом волос; её сравнили с персонажем мультфильма.

Жительница Новосибирска привлекла внимание пассажиров метро необычным цветом волос. Фотография девушки появилась в группе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».

«Это же Печаль из головоломки», – сравнивает сибирячку с персонажем известного мультфильма автор поста.

На фотографии «Мальвина» просто слушает музыку в наушниках и держится за поручень. Хотя в её поведении нет ничего экстравагантного, сравнение с «мультяшкой» заметно подняло настроение подписчикам сообщества.

«Как мило», – пишет один из комментаторов.

Напомним, 2 сентября стало известно, как сибирячка впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красоты.