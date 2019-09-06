Сибирская Мальвина: девушка с голубыми волосами поразила новосибирцев

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Сибирская Мальвина: девушка с голубыми волосами поразила новосибирцевРубрика: общество, woman
09.09.2019 10:57
фото из группы «Мода Новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте»
В новосибирском метро пассажиры заметили девушку с необычным цветом волос; её сравнили с персонажем мультфильма.
Жительница Новосибирска привлекла внимание пассажиров метро необычным цветом волос. Фотография девушки появилась в группе «Мода Новосибирского Метро» в социальной сети «ВКонтакте».
«Это же Печаль из головоломки», – сравнивает сибирячку с персонажем известного мультфильма автор поста.
На фотографии «Мальвина» просто слушает музыку в наушниках и держится за поручень. Хотя в её поведении нет ничего экстравагантного, сравнение с «мультяшкой» заметно подняло настроение подписчикам сообщества.
«Как мило», – пишет один из комментаторов.
Напомним, 2 сентября стало известно, как сибирячка впала в депрессию после кошмарного окрашивания волос в салоне красоты.
Никита Минин
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