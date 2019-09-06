Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

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Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасеРубрика: общество, проиcшествия
09.09.2019 09:38
фото с сайта pixabay.com
Украшение женщина нашла в сервелате марки «Омский бекон»; кольцо она решила оставить себе на память.
Жительница Новосибирска обнаружила обручальное кольцо в бородинском сервелате от «Омского бекона». Об этом сообщает издание Om1.ru. По словам 30-летней сибирячки, колбасу она купила 6 сентября в супермаркете «Мария-Ра».
«Собиралась приготовить салат оливье, но когда начала резать колбасу, нож буквально застрял в ней. Я была крайне удивлена, как такое могло произойти. А потом и вовсе обнаружила в сервелате обручальное кольцо», – сообщила шокированная своей находкой жительница Кировского района.
Женщина написала жалобу в Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело проверку продуктов в магазине. Кольцо же сибирячка оставила себе как напоминание об этом курьёзном случае.
Напомним, 6 сентября жительница Новосибирска нашла таракана в отделе конфет торгового центра.
Никита Минин
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