Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

фото с сайта pixabay.com

Украшение женщина нашла в сервелате марки «Омский бекон»; кольцо она решила оставить себе на память.

Жительница Новосибирска обнаружила обручальное кольцо в бородинском сервелате от «Омского бекона». Об этом сообщает издание Om1.ru. По словам 30-летней сибирячки, колбасу она купила 6 сентября в супермаркете «Мария-Ра».

«Собиралась приготовить салат оливье, но когда начала резать колбасу, нож буквально застрял в ней. Я была крайне удивлена, как такое могло произойти. А потом и вовсе обнаружила в сервелате обручальное кольцо», – сообщила шокированная своей находкой жительница Кировского района.

Женщина написала жалобу в Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело проверку продуктов в магазине. Кольцо же сибирячка оставила себе как напоминание об этом курьёзном случае.

Напомним, 6 сентября жительница Новосибирска нашла таракана в отделе конфет торгового центра.