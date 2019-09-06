Свободное кресло в горсовете Новосибирска займёт единоросс

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Свободное кресло в горсовете Новосибирска займёт единороссРубрика: общество
09.09.2019 08:46
Фото с личной страницы Павла Чернышева в социальной сети «ВКонтакте»
На довыборах в Новосибирский Совет депутатов по округу № 12 «Калининский» победил представитель партии «Единая Россия» Павел Чернышев.
Свободное кресло в городском совете Новосибирска займёт Павел Чернышев. Об этом сообщили на сайте избирательной комиссии города Новосибирска. Довыборы по округу №12 «Калининский» проводились в связи со смертью депутата горсовета Дмитрия Прибаловца в феврале этого года.
По итогам обработанных 100 % бюллетеней,за Павла Чернышева проголосовали 1757 избирателей. Второе место у представителя партии «Родина» Игоря Рытикова, за которого отдали голоса 1476 человек. Всего на 37 голосов отстал занявший третье место представитель КПРФ Алексей Манохин. Ему отдали предпочтение 1439 проголосовавших.
У Анастасии Жарковой 708 голосов, у Владислава Серебренникова – 314.
Напомним, за подкуп избирателей в Новосибирске возбудили дело об административном правонарушении.
Анатолий Якимов
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