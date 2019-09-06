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Свободное кресло в горсовете Новосибирска займёт единоросс

Рубрика: общество

09.09.2019 08:46

Фото с личной страницы Павла Чернышева в социальной сети «ВКонтакте»

На довыборах в Новосибирский Совет депутатов по округу № 12 «Калининский» победил представитель партии «Единая Россия» Павел Чернышев.

Свободное кресло в городском совете Новосибирска займёт Павел Чернышев. Об этом сообщили на сайте избирательной комиссии города Новосибирска. Довыборы по округу №12 «Калининский» проводились в связи со смертью депутата горсовета Дмитрия Прибаловца в феврале этого года.

По итогам обработанных 100 % бюллетеней,за Павла Чернышева проголосовали 1757 избирателей. Второе место у представителя партии «Родина» Игоря Рытикова, за которого отдали голоса 1476 человек. Всего на 37 голосов отстал занявший третье место представитель КПРФ Алексей Манохин. Ему отдали предпочтение 1439 проголосовавших.

У Анастасии Жарковой 708 голосов, у Владислава Серебренникова – 314.

Напомним, за подкуп избирателей в Новосибирске возбудили дело об административном правонарушении. 

 

Анатолий Якимов

Теги: выборы итоги Новосибирск голосование

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сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:09 Политика 0 Коммент.

В России будет инвентаризирована система здравоохранения

сегодня 07:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 23:23 Политика 0 Коммент.

Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

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вчера 22:26 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

вчера 22:11 Политика 0 Коммент.

За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело

вчера 21:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:30 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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