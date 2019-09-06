«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

Фото из группы «Подгорка база отдыха» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Алтайского края поймал огромную рыбину; вес трофея составил 13,7 килограмма.

Удачливый рыбак из Сибири поймал гигантскую щуку в Оби. Фотографией своего трофея он поделился в группе «Подгорка база отдыха» в социальной сети «ВКонтакте». Вес рыбины составил 13,7 килограмма.

«Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут», – сообщает счастливый житель Алтайского края.

Поймать такого «монстра» на белую резинку мужчине удалось в селе Боровиково Павловского района.

«Хороша чертовка. Хороший улов», – поздравляют с достойным трофеем рыбака пользователи социальных сетей.

Напомним, 26 августа одноглазую щуку-гиганта выловили рыбаки в Оби.