«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

Лента новостейПредложить новость
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммовРубрика: общество
09.09.2019 10:42
Фото из группы «Подгорка база отдыха» в социальной сети «ВКонтакте»
Житель Алтайского края поймал огромную рыбину; вес трофея составил 13,7 килограмма.
Удачливый рыбак из Сибири поймал гигантскую щуку в Оби. Фотографией своего трофея он поделился в группе «Подгорка база отдыха» в социальной сети «ВКонтакте». Вес рыбины составил 13,7 килограмма.
«Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут», – сообщает счастливый житель Алтайского края.
Поймать такого «монстра» на белую резинку мужчине удалось в селе Боровиково Павловского района.
«Хороша чертовка. Хороший улов», – поздравляют с достойным трофеем рыбака пользователи социальных сетей.
Напомним, 26 августа одноглазую щуку-гиганта выловили рыбаки в Оби.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Новости по теме
Популярное