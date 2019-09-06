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«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

Рубрика: общество

09.09.2019 10:42

Фото из группы «Подгорка база отдыха» в социальной сети «ВКонтакте»

Житель Алтайского края поймал огромную рыбину; вес трофея составил 13,7 килограмма.

Удачливый рыбак из Сибири поймал гигантскую щуку в Оби. Фотографией своего трофея он поделился в группе «Подгорка база отдыха» в социальной сети «ВКонтакте». Вес рыбины составил 13,7 килограмма. 

«Вот это рыбища! И такие монстры на Оби у нас живут», – сообщает счастливый житель Алтайского края. 

Поймать такого «монстра» на белую резинку мужчине удалось в селе Боровиково Павловского района. 

«Хороша чертовка. Хороший улов», – поздравляют с достойным трофеем рыбака пользователи социальных сетей.

Напомним, 26 августа одноглазую щуку-гиганта выловили рыбаки в Оби.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Алтайский край рыбалка

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Губернатор поручил сохранить высокий уровень организации летнего отдыха для детей в 2020 году

сегодня 14:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:07 0 Коммент.

Жилой комплекс Classic выступит спонсором музыкального фестиваля «Сибирские валторновые дни»

сегодня 13:56 Афиша 0 Коммент.

Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»

сегодня 12:33 Политика 0 Коммент.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Томске

сегодня 11:32 Хроника 0 Коммент.

Пособия на детей в России вырастут

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

«Такие монстры у нас в Оби живут»: сибиряк выловил гигантскую щуку весом более 13 килограммов

сегодня 10:42 Общество 0 Коммент.

Избиратели доверили Алтай Олегу Хорохордину

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Медики сообщили о целебной силе водки

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе

сегодня 09:38 Общество 0 Коммент.

В тройном ДТП в Новосибирске погиб мужчина

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске новый мэр

сегодня 08:09 Политика 0 Коммент.

В России будет инвентаризирована система здравоохранения

сегодня 07:52 Общество 1 Коммент.

Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Избирком прокомментировал итоги выборов в Новосибирске

вчера 23:23 Политика 0 Коммент.

Анатолий Локоть: Нет сомнения, что мы победили

вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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