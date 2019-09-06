В надругательстве над дочерью подозревают жителя Красноярского края

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В надругательстве над дочерью подозревают жителя Красноярского краяРубрика: проиcшествия
09.09.2019 17:31
фото с сайта pixabay.com
Мужчина приставал к несовершеннолетней дочери в Ачинске; отцу грозит до 15 лет лишения свободы.
В Красноярском крае мужчину будут судить за надругательство над своей 17-летней дочерью. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, глава семейства выпил и, дождавшись пока супруга выйдет из дома, стал приставать к девушке.
В отношении 41-летнего подозреваемого завели уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера». Максимальный срок по ней – 15 лет лишения свободы. Мужчине назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. В настоящий момент продолжается расследование дела.
Напомним, в начале сентября предъявили обвинение отчиму, изнасиловавшему 10-летнюю дочь в Удмуртии.
Эмиль Фукс
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