В Новосибирске новый мэр

Фото из архива Сиб.фм

Анатолий Локоть будет возглавлять третий город России ещё пять лет; за действующего главу проголосовали более половины избирателей.

В Новосибирске объявили итоги выборов мэра города. По данным городской избирательной комиссии за ныне действующего градоначальника отдали свои голоса 50,24% избирателей. В абсолютных цифрах за него проголосовали 123378 избирателей. Больше всего голосов за Анатолия Локтя отдали в Первомайском – 57,11%, Ленинском – 53,44% и Кировском – 51,81% районах. Меньше всего избирателей отдали предпочтение действующему мэру в Октябрьском и Дзержинском районе – 46,90% и 46,94% соответственно.

Второе место занял самовыдвиженец Сергей Бойко, за которого проголосовали 18,57% или 45576 новосибирцев. Чаще всего ему отдавали предпочтение в Железнодорожном и Октябрьском районах – 20,92% и 20,79%. Меньше всего – в Первомайском и Дзержинском районах – 15,01% и 15,61%.

Третье место у представителя ЛДПР Евгения Лебедева. За него проголосовали 9,37% или 22960 избирателей. Чаще всего ему отдавали голоса в Дзержинском и Октябрьском районах – 20,03% и 10,18%. Реже – в Советском и Железнодорожном районах – 4,15% и 5,38%.

Наталья Пинус, представлявшая партию «Российский общенародный Союз», заняла четвёртое место. За неё проголосовали 8,26% или 20324 избирателя. На пятом месте – Данияр Сафиуллин, которого на выборы делегировала партия «Родина». Он набрал 7,32% или 17970 голосов.

За остальных кандидатов проголосовали менее одного процента избирателей.

Напомним, 8 сентября Анатолий Локоть прокомментировал первые итоги выборов.