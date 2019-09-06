В Новосибирске живут самые красивые девушки

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В Новосибирске живут самые красивые девушкиРубрика: общество
09.09.2019 14:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Туристический портал «ТурСтар» составил рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами; Новосибирск расположился на третьем месте.
Туристический портал «ТурСтар» рассказал, где в России живут самые красивые женщины.
Новосибирск разделили третью строчку с Ростовом-на-Дону, уступив Москве и Санкт-Петербургу.
Также в рейтинге оказались Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи и Уфа.
Самыми красивыми москвичек назвали 23 % опрошенных, петербурженок – 10 %, сибирячек и ростовчанок – 6 %.
Напомним, 3 сентября эксперты «Авито» рассказали, что в Новосибирске живут самые пышногрудые жительницы России.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Новосибирска
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