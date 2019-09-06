В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

Фото Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

В Красноярском крае найден вертолёт Ми-2, исчезнувший с радаров ещё 11 августа; в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В 25 километрах от города Дудинки Красноярского края обнаружены обломки вертолёта. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Как рассказали журналисту Сиб.фм в пресс-службе ведомства, обгоревшие части винтокрылой машины с человеческими останками нескольких лиц обнаружили местные жители.

Как стало известно, Ми-2 предположительно вылетел с производственной базы в посёлке Коротчаево недалеко от Нового Уренгоя 11 августа около 18 часов.

«Вертолёт летел без проведения оценки лётной годности, без составления плана полёта и получения лётного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения», – сообщили в пресс-службе.

Однако в пункт назначения вертолёт, на борту которого находилось три человека, не прилетел. В связи с этим следователи Сургутского следственного отделения Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело.

Следственная группа осмотрела место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 6 сентября в Саратовской области очевидцы сняли крушение вертолёта Ми-8.