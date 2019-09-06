В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

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В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверкаРубрика: проиcшествия
09.09.2019 15:04
Фото Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР
В Красноярском крае найден вертолёт Ми-2, исчезнувший с радаров ещё 11 августа; в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
В 25 километрах от города Дудинки Красноярского края обнаружены обломки вертолёта. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Как рассказали журналисту Сиб.фм в пресс-службе ведомства, обгоревшие части винтокрылой машины с человеческими останками нескольких лиц обнаружили местные жители.
Как стало известно, Ми-2 предположительно вылетел с производственной базы в посёлке Коротчаево недалеко от Нового Уренгоя 11 августа около 18 часов.
«Вертолёт летел без проведения оценки лётной годности, без составления плана полёта и получения лётного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения», – сообщили в пресс-службе.
Однако в пункт назначения вертолёт, на борту которого находилось три человека, не прилетел. В связи с этим следователи Сургутского следственного отделения Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело.
Следственная группа осмотрела место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, 6 сентября в Саратовской области очевидцы сняли крушение вертолёта Ми-8.
Анатолий Якимов
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