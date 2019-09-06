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В связи с обнаружением обломков вертолёта Ми-2 проводится проверка

Рубрика: проиcшествия

09.09.2019 15:04

Фото Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР

В Красноярском крае найден вертолёт Ми-2, исчезнувший с радаров ещё 11 августа; в настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В 25 километрах от города Дудинки Красноярского края обнаружены обломки вертолёта. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Как рассказали журналисту Сиб.фм в пресс-службе ведомства, обгоревшие части винтокрылой машины с человеческими останками нескольких лиц обнаружили местные жители. 

Как стало известно, Ми-2 предположительно вылетел с производственной базы в посёлке Коротчаево недалеко от Нового Уренгоя 11 августа около 18 часов.

«Вертолёт летел без проведения оценки лётной годности, без составления плана полёта и получения лётного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения», – сообщили в пресс-службе.

Однако в пункт назначения вертолёт, на борту которого находилось три человека, не прилетел. В связи с этим следователи Сургутского следственного отделения Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело. 

Следственная группа осмотрела место происшествия. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 6 сентября в Саратовской области очевидцы сняли крушение вертолёта Ми-8.

 

Анатолий Якимов

Теги: Красноярский край авария СУ СК РФ Крушение

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сегодня 13:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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