В тройном ДТП в Новосибирске погиб мужчина

Фото Владислава Савченкова

Воскресным вечером в Новосибирске произошло тройное ДТП; погиб 33-летний мужчина.

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Новосибирске на улице Бориса Богаткова, погиб мужчина. Об этом рассказали в группе пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.

Как стало известно, 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Бориса Богаткова в сторону улицы Адриена Лежена. Возле дома № 241 на Бориса Богаткова он совершил столкновение с автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, двигавшимся во встречном направлении в сторону улицы Кошурникова. От удара «Ниссан» врезался в Toyota Brevis.

В группе пропаганды УГИБДД рассказали, что водитель «Тойоты» отказался пройти медицинское освидетельствование. На него составлен протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В результате тройного ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, 7 сентября в ДТП в Новосибирской области пострадали двое детей.