В тройном ДТП в Новосибирске погиб мужчина

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В тройном ДТП в Новосибирске погиб мужчинаРубрика: проиcшествия
09.09.2019 09:27
Фото Владислава Савченкова
Воскресным вечером в Новосибирске произошло тройное ДТП; погиб 33-летний мужчина.
В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Новосибирске на улице Бориса Богаткова, погиб мужчина. Об этом рассказали в группе пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.
Как стало известно, 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Бориса Богаткова в сторону улицы Адриена Лежена. Возле дома № 241 на Бориса Богаткова он совершил столкновение с автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, двигавшимся во встречном направлении в сторону улицы Кошурникова. От удара «Ниссан» врезался в Toyota Brevis.
В группе пропаганды УГИБДД рассказали, что водитель «Тойоты» отказался пройти медицинское освидетельствование. На него составлен протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
В результате тройного ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, 7 сентября в ДТП в Новосибирской области пострадали двое детей.
Анатолий Якимов
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