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В тройном ДТП в Новосибирске погиб мужчина

Рубрика: проиcшествия

09.09.2019 09:27

Фото Владислава Савченкова

Воскресным вечером в Новосибирске произошло тройное ДТП; погиб 33-летний мужчина.

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Новосибирске на улице Бориса Богаткова, погиб мужчина. Об этом рассказали в группе пропаганды УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.

Как стало известно, 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Бориса Богаткова в сторону улицы Адриена Лежена. Возле дома № 241 на Бориса Богаткова он совершил столкновение с автомобилем Nissan Bluebird Sylphy, двигавшимся во встречном направлении в сторону улицы Кошурникова. От удара «Ниссан» врезался в Toyota Brevis.

В группе пропаганды УГИБДД рассказали, что водитель «Тойоты» отказался пройти медицинское освидетельствование. На него составлен протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В результате тройного ДТП водитель «Ниссана» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, 7 сентября в ДТП в Новосибирской области пострадали двое детей

 

Анатолий Якимов

Теги: ДТП Новосибирск

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сегодня 07:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

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вчера 22:48 Политика 0 Коммент.

Избирком Новосибирска обнародовал первые данные

вчера 22:26 Общество 0 Коммент.

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

вчера 22:11 Политика 0 Коммент.

За подкуп избирателей в Новосибирске возбудили административное дело

вчера 21:13 Общество 0 Коммент.

На выборах губернатора Забайкалья назвали первые результаты

вчера 20:30 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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