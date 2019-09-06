Видео: неадекватный пассажир из Ростова устроил дебош в Толмачёво

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Житель Ростова провоцировал на конфликт пассажиров и сотрудников аэропорта Толмачёво; на следующий день дебошира оштрафовали на 500 рублей.

Транспортные полицейские задержали мужчину, провоцировавшего конфликт с работниками авиакомпаний, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО. Однако в помещении дежурной части задержанный продолжил вести себя неадекватно – мужчина оскорблял сотрудников нецензурной бранью и пытался сбежать из отделения полиции.

На следующий день Обской городской суд признал дебошира виновным и назначил административный штраф 500 рублей за мелкое хулиганство.

Также Следственное управление проводит проверку по факту оскорбления представителя власти; по этой статье ростовчанин может получить штраф до 40 тысяч рублей.

Напомним, 12 августа новосибирца осудили за пьяный дебош в аэропорту Толмачёво.