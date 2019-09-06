Выпала из окна пятого этажа девочка в Омске

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Выпала из окна пятого этажа девочка в ОмскеРубрика: проиcшествия
09.09.2019 12:01
фото с сайта pixabay.com
Ребёнок выпал из окна многоэтажного дома, наблюдая за грозой; девочка получила множественные переломы.
Инцидент произошёл накануне в одном из районов Омска. шестилетний ребёнок, находясь на подоконнике во время грозы, выпал из окна пятого этажа, сообщает ГУ МВД по Омской области. Девочка наблюдала за вспышками молний и не смогла удержать равновесие.
В результате падения дошкольница получила множественные травмы и переломы. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия, проводится проверка.
Это уже второй случай падения малолетних детей из окон в Омске за последние два месяца. Как ранее писал Сиб.фм, в июле четырёхлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала с четвёртого этажа.
Напомним, в июне годовалая девочка погибла при падении с шестого этажа.
Эмиль Фукс
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