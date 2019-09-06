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Взносы на капремонт в Новосибирской области могут вырасти на 26 %Рубрика: общество
09.09.2019 16:54
Фото с сайта pixabay.com
Министерство ЖКХ и энергетики региона опубликовало постановление об увеличении платы на капитальный ремонт в многоквартирных домах; за три года размер взноса увеличится на 39,7 %.
С 2020 года собственники жилья, расположенного в многоквартирных жилых домах, возможно, будут платить больше за капитальный ремонт. Распоряжение министерства ЖКХ и энергетики региона опубликовало на сайте «Электронная демократия» проект постановления.
В документе сказано, что плата за капитальный ремонт в 2020 году составит 8,9 рубля за 1 квадратный метр. В 2021 – 9,35, а в 2022 – 9,85. Напомним, в 2019 году взносы на капремонт составляют 7,05 рубля за 1 квадратный метр. Таким образом, плата за капремонт вырастет сразу на 26,24 % или 1,75 рубля, а за три года на 39,72 % или на 2,8 рубля.
Таким образом, если у вас в собственности квартира площадью 100 квадратных метров, то вы вместо 705 рублей в месяц будете платить в 2020 году 890, в 2021 – 935, а в 2022 году – 985 рублей.
В настоящее время документ находится на обсуждении, и любой желающий может внести в него до 18 сентября изменения.
Напомним, с 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ.
Анатолий Якимов
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