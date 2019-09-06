За жестокое изнасилование судят троих мужчин в Братске

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Надругались над женщиной трое жителей Иркутской области; потерпевшая находилась дома с малолетним ребёнком.

Трое мужчин в возрасте от 24 до 29 лет изнасиловали жительницу одного из сёл Братского района, сообщает СК РФ по Иркутской области. Изначально люди пришли для выяснения отношений с супругом женщины, но дома его не оказалось. В момент изнасилования в доме находился малолетний ребёнок.

Мужчины обещали убить потерпевшую и сжечь её дом, если она расскажет о случившемся правоохранительным органам.

Злоумышленников задержали на следующий день; мужчинам грозит лишение свободы до 10 лет за изнасилование по предварительному сговору с угрозой убийства.

Напомним, в мае житель Алтайского края изнасиловал мать своего крестника.