За жестокое изнасилование судят троих мужчин в Братске

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За жестокое изнасилование судят троих мужчин в БратскеРубрика: проиcшествия
09.09.2019 10:16
фото с сайта pixabay.com
Надругались над женщиной трое жителей Иркутской области; потерпевшая находилась дома с малолетним ребёнком.
Трое мужчин в возрасте от 24 до 29 лет изнасиловали жительницу одного из сёл Братского района, сообщает СК РФ по Иркутской области. Изначально люди пришли для выяснения отношений с супругом женщины, но дома его не оказалось. В момент изнасилования в доме находился малолетний ребёнок.
Мужчины обещали убить потерпевшую и сжечь её дом, если она расскажет о случившемся правоохранительным органам.
Злоумышленников задержали на следующий день; мужчинам грозит лишение свободы до 10 лет за изнасилование по предварительному сговору с угрозой убийства.
Напомним, в мае житель Алтайского края изнасиловал мать своего крестника.
Эмиль Фукс
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