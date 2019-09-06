Заикающийся подросток пропал в иркутской тайге

Лента новостейПредложить новость
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Заикающийся подросток пропал в иркутской тайгеРубрика: проиcшествия
09.09.2019 13:50
Фото ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области два дня назад пропал 17-летний подросток; он с семьёй отправился за кедровым орехом и не вернулся.
Семья пошла в лесной массив для заготовок кедрового ореха, однако через несколько часов Илья Титорчук не вернулся в назначенное место, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Родственники сначала пытались найти подростка самостоятельно, но потом обратились в полицию – сейчас в операции участвуют 50 человек. Волонтёры и полицейские прочёсывают лесной массив.
Среди особых примет подростка отмечают шрам от удаления аппендикса, ожог на левой голени и заикание. Рост 195 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые.
Напомним, в Новосибирске женщина пропала при покупке автомобиля; её местонахождение неизвестно с 6 сентября.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Известную охотницу за алиментщиками Новосибирска обвинили во взятке
Андрей Травников принял участие в отправке автопоезда «За духовное возрождение России»
Погода на 9 сентября в Новосибирске: переменная облачность, но без осадков
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Грести мусор руками
Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...
Новости по теме
Популярное