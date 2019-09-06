Заикающийся подросток пропал в иркутской тайге

Фото ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области два дня назад пропал 17-летний подросток; он с семьёй отправился за кедровым орехом и не вернулся.

Семья пошла в лесной массив для заготовок кедрового ореха, однако через несколько часов Илья Титорчук не вернулся в назначенное место, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Родственники сначала пытались найти подростка самостоятельно, но потом обратились в полицию – сейчас в операции участвуют 50 человек. Волонтёры и полицейские прочёсывают лесной массив.

Среди особых примет подростка отмечают шрам от удаления аппендикса, ожог на левой голени и заикание. Рост 195 сантиметров, глаза серые, волосы темно-русые.

Напомним, в Новосибирске женщина пропала при покупке автомобиля; её местонахождение неизвестно с 6 сентября.