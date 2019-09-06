15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе

Фото ГИБДД

Сегодня вечером девушка погибла в ДТП на мопеде в одном из районов Новосибирска; выяснилось, что обоим пострадавшим по 15 лет.

Парень и девушка на мопеде попали в ДТП на улице Александра Чистякова в Кировском районе Новосибирска. Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, водителю мопеда и погибшей пассажирке было по 15 лет. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, состояние молодого человека пока неизвестно.

За рулем «Тойоты», в которую врезались подростки, была беременная женщина. С места происшествия её забрали врачи скорой помощи. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, подробности ДТП выясняются.

Напомним, 10 сентября 20-летняя девушка погибла под колесами автобуса.