Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

Фото пресс-службы ГИБДД несёт иллюстративный характер

Хозяйка Subaru Forester впервые усадила страдавшего алкоголизмом за руль; отец погибшей не вынес трагедии и не дожил до приговора.

Суд Новосибирского района вынес приговор виновнику смертельного ДТП, в котором погибла женщина, а её дочь осталась сиротой. Сегодня, 10 сентября в прокуратуре Новосибирского района рассказали подробности дела о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека.

Трагедия произошла вечером 10 июля 2018 года, на автодороге из посёлка Сосновка в Новосибирск. Согласно материалам дела, Владимир был лишён водительских прав и страдал алкоголизмом второй степени. Несмотря на это подсудимый попросил хозяйку Subaru Forester Людмилу впервые сесть за руль. Несмотря на то, что он был нетрезв, женщина согласилась. Водитель превысил скорость и около 18:05 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Harrier под управлением водителя возрастом около 50 лет.

В результате удара оба автомобиля полностью вышли из строя, а все участники получили тяжёлые травмы. Хозяйка авто Людмила скончалась на месте, водитель Honda Harrier получил закрытый оскольчатый перелом бедра, переломы рёбер и таза. Виновник ДТП также попал в больницу с переломами ног, которые привели к инвалидности третьей степени.

Как стало известно позднее, 33-летний Владимир познакомился с 37-летней Людмилой в июне 2018 года и вскоре стал жить у неё, но до злополучного дня женщина всегда сама садилась за руль. Отец погибшей на суде требовал строго наказать виновника, но в итоге не дожил до конца судебного процесса и умер из-за резкого ухудшения здоровья. Единственная дочь погибшей отметила 18-летие уже без матери. Пострадавший водитель Toyota Harrier потерял работу в 50 лет, и до сих пор вынужден лечиться от последствий ДТП.

«Подсудимый признал вину на стадии следствия, но не принял мер к компенсации ущерба потерпевшим. Суд назначил четыре года лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Новосибирского района Мария Архипова.

Потерпевшие не стали заявлять гражданских исков и решили сами взыскать ущерб, добавили в прокуратуре.

Напомним, в сентябре пьяный водитель Prado попал в суд за смерть на Димитровском мосту в Новосибирске.