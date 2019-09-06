Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

Лента новостейПредложить новость
Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии
15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе
Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 годуРубрика: экономика
10.09.2019 16:53
Проект подлодки подобного типа. Фото с сайта wikipedia.org
Атомная подлодка «Новосибирск» будет вооружена крылатыми ракетами четвёртого поколения; ранее спуск на воду планировали к концу этого года.
Минобороны РФ пообещало закончить три атомные подводные лодки и один атомный подводный крейсер в 2020 году. Сегодня, 10 августа, пресс-служба ведомства сообщила предварительные сроки ввода в строй подлодки «Новосибирск».
По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, верфи «Севмаша» в 2020 году должны закончить атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».
Подлодка «Новосибирск» была заложена в ноябре 2011 года, сперва атомоход должен был называться «Уфа», но затем в Минобороны отказались от этой идеи и выбрали имя «Новосибирск».
В апреле 2014 года сотрудники «Севмаша» закончили формирование прочного корпуса, затем были проведены гидравлические испытания. Ранее спуск подлодки на воду планировался в 2019 году.
Всего госпрограмма вооружения предполагает передать ВМФ 10 серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М до 2024 года.
Напомним, 10 сентября новосибирские военные взорвали пусковые установки крылатых ракет.
Никита Манько
Комментарии
Лента новостей
Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии
15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе
Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Улётный клуб
История первого в Новосибирске аэроклуба с мастерской и парашютной ...
Новости по теме
Популярное