Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

Проект подлодки подобного типа. Фото с сайта wikipedia.org

Атомная подлодка «Новосибирск» будет вооружена крылатыми ракетами четвёртого поколения; ранее спуск на воду планировали к концу этого года.

Минобороны РФ пообещало закончить три атомные подводные лодки и один атомный подводный крейсер в 2020 году. Сегодня, 10 августа, пресс-служба ведомства сообщила предварительные сроки ввода в строй подлодки «Новосибирск».

По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, верфи «Севмаша» в 2020 году должны закончить атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Подлодка «Новосибирск» была заложена в ноябре 2011 года, сперва атомоход должен был называться «Уфа», но затем в Минобороны отказались от этой идеи и выбрали имя «Новосибирск».

В апреле 2014 года сотрудники «Севмаша» закончили формирование прочного корпуса, затем были проведены гидравлические испытания. Ранее спуск подлодки на воду планировался в 2019 году.

Всего госпрограмма вооружения предполагает передать ВМФ 10 серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М до 2024 года.

Напомним, 10 сентября новосибирские военные взорвали пусковые установки крылатых ракет.