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Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

Рубрика: экономика

10.09.2019 16:53

Проект подлодки подобного типа. Фото с сайта wikipedia.org

Атомная подлодка «Новосибирск» будет вооружена крылатыми ракетами четвёртого поколения; ранее спуск на воду планировали к концу этого года. 

Минобороны РФ пообещало закончить три атомные подводные лодки и один атомный подводный крейсер в 2020 году. Сегодня, 10 августа, пресс-служба ведомства сообщила предварительные сроки ввода в строй подлодки «Новосибирск».

По словам замминистра обороны России Алексея Криворучко, верфи «Севмаша» в 2020 году должны закончить атомную подлодку спецназначения «Белгород», ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

Подлодка «Новосибирск» была заложена в ноябре 2011 года, сперва атомоход должен был называться «Уфа», но затем в Минобороны отказались от этой идеи и выбрали имя «Новосибирск». 

В апреле 2014 года сотрудники «Севмаша» закончили формирование прочного корпуса, затем были проведены гидравлические испытания. Ранее спуск подлодки на воду планировался в 2019 году. 

Всего госпрограмма вооружения предполагает передать ВМФ 10 серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М до 2024 года.

Напомним, 10 сентября новосибирские военные взорвали пусковые установки крылатых ракет.

 

Никита Манько

Теги: военная техника Минобороны производство

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Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

«Боинг» до Москвы экстренно затормозил в Толмачёво

сегодня 17:06 Хроника 0 Коммент.

Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

сегодня 16:53 Экономика 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы сообщают о нашествии божьих коровок

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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