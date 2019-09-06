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«Боинг» до Москвы экстренно затормозил в Толмачёво

Рубрика: проиcшествия

10.09.2019 17:06

Фото с сайта jetphotos.com

«Боинг 737-800» авиакомпании «Глобус» не смог вовремя вылететь в Домодедово; во время подготовки борта к взлёту сработал датчик технической неисправности.

По техническим причинам вылет рейса авиакомпании «Глобус» Новосибирск – Москва задерживается. Самолёт должен был вылететь 10 сентября в 15:30. Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, у самолёта во время подготовки к взлёту в кабине пилотов сработал датчик технеисправности.

«На борту самолёта находилось 167 пассажиров. В настоящее время Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным сайта flightradar24, возраст самолёта – около пяти лет. Он поступил в авиапарк компании в 2014 году. Во вторник, 10 сентября, в 13:45 борт вернулся в Толмачёво из Петропавловска-Камчатского. 

Напомним, в середине августа из-за неисправности самолёта отменили рейсы Новосибирск – Горно-Алтайск.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво самолёт Новосибирск

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сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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