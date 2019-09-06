Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

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Ученики первого класса междуреченской школы получили сильные ожоги в школьной столовой; трое из них госпитализированы.

На детей начальной школы опрокинулся термопот с кипятком, сообщает СК РФ по Кузбассу. Свидетели сообщают, что один из детей повис на перекладине оборудования, на котором был закреплён нагреватель воды. Четыре ученика получили ожоги разной степени тяжести. Трое детей госпитализированы.

Сейчас региональный СК проводит доследственную проверку по факту получения увечий школьниками. Выясняется, соблюдались ли технические нормы безопасности администрацией школы.

Напомним, в мае школьников жестоко избили во дворе столицы Кузбасса.