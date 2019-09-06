Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы №13 в Новосибирске

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Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы №13 в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
10.09.2019 20:05
Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"
Ребёнка госпитализировали с множественными ушибами и гематомами; пострадавшая могла получить сотрясение мозга.
Столкновение «Тойоты» и «Фокуса» привело маленькую девочку в больницу. Сегодня, 10 сентября ДТП вечернее произошло в Заельцовском районе, сообщили очевидцы в городском сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».
«Тойота Камри» и «Форд Фокус» не поделили перекрёсток улиц Кропоткина и Деповской возле школы №13. По данным подписчиков, в ДТП пострадала девочка младшего возраста. Машина «скорой помощи» доставила ребёнка в больницу с множественными ушибами, гематомами и подозрением на сотрясение мозга.
Очевидцы не уточнили, была ли девочка пассажиркой одного из авто или пешеходом. На месте работает экипаж ГИБДД.
Напомним, утром 10 сентября 15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе.
Никита Манько
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