Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы №13 в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" "ВКонтакте"

Ребёнка госпитализировали с множественными ушибами и гематомами; пострадавшая могла получить сотрясение мозга.

Столкновение «Тойоты» и «Фокуса» привело маленькую девочку в больницу. Сегодня, 10 сентября ДТП вечернее произошло в Заельцовском районе, сообщили очевидцы в городском сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

«Тойота Камри» и «Форд Фокус» не поделили перекрёсток улиц Кропоткина и Деповской возле школы №13. По данным подписчиков, в ДТП пострадала девочка младшего возраста. Машина «скорой помощи» доставила ребёнка в больницу с множественными ушибами, гематомами и подозрением на сотрясение мозга.

Очевидцы не уточнили, была ли девочка пассажиркой одного из авто или пешеходом. На месте работает экипаж ГИБДД.

Напомним, утром 10 сентября 15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе.