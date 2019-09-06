Девушку на мопеде сбили насмерть в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Девушку на мопеде сбили насмерть в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
10.09.2019 16:37
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Девушка на мопеде погибла в ДТП в Кировском районе; подробности происшествия выясняются.
ДТП произошло на улице Александра Чистякова, сообщает подписчик группы «АСТ-54». Девушка ехала с парнем на заднем сиденье мопеда. Пострадавшие столкнулись с Toyota Prius. Очевидцы говорят, что шлем был только у девушки, но, несмотря на защиту, она скончалась до прибытия скорой помощи.
Сейчас на месте ДТП работают реанимация и ГИБДД, уточняются подробности происшествия.
Напомним, накануне пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа
Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное