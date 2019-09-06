Девушку на мопеде сбили насмерть в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Девушка на мопеде погибла в ДТП в Кировском районе; подробности происшествия выясняются.

ДТП произошло на улице Александра Чистякова, сообщает подписчик группы «АСТ-54». Девушка ехала с парнем на заднем сиденье мопеда. Пострадавшие столкнулись с Toyota Prius. Очевидцы говорят, что шлем был только у девушки, но, несмотря на защиту, она скончалась до прибытия скорой помощи.

Сейчас на месте ДТП работают реанимация и ГИБДД, уточняются подробности происшествия.

Напомним, накануне пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске.