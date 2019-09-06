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Доктор медицинских наук одобрил каннибализм

Рубрика: общество, наука

10.09.2019 16:44

кадр из фильма «Молчание ягнят»

Ведущий программы «Жить здорово» рассказал, что поедание других людей никакого вреда для здоровья не несёт. 

Доктор медицинских наук Андрей Продеус, который по совместительству является соведущим Елены Малышевой в программе «Жить здорово», поделился своими мыслями насчёт поедания человечины. Информация появилась на сайте Ura.ru.

По словам доктора, человеческое мясо ничем не отличается по составу от любого другого, поэтому есть его можно. Также Андрей Продеус считает, что каннибализм может спасти Землю, если речь пойдёт о продовольственной устойчивости. 

Телеведущий отмечает, что поедание человеческого мяса никакого вреда для здоровья не несёт. Исключение составляют случаи, если человечина заражена какой-либо инфекцией. 

Напомним, 9 сентября учёный предложил поедать трупы умерших людей для спасения Земли.

 

Никита Минин

Теги: медицина еда врач

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Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы №13 в Новосибирске

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Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

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Каждый второй житель Новосибирска согласен на зарплату в конверте

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

«Боинг» до Москвы экстренно затормозил в Толмачёво

сегодня 17:06 Хроника 0 Коммент.

Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

сегодня 16:53 Экономика 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы сообщают о нашествии божьих коровок

сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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