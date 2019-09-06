Доктор медицинских наук одобрил каннибализм

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Доктор медицинских наук одобрил каннибализмРубрика: общество, наука
10.09.2019 16:44
кадр из фильма «Молчание ягнят»
Ведущий программы «Жить здорово» рассказал, что поедание других людей никакого вреда для здоровья не несёт.
Доктор медицинских наук Андрей Продеус, который по совместительству является соведущим Елены Малышевой в программе «Жить здорово», поделился своими мыслями насчёт поедания человечины. Информация появилась на сайте Ura.ru.
По словам доктора, человеческое мясо ничем не отличается по составу от любого другого, поэтому есть его можно. Также Андрей Продеус считает, что каннибализм может спасти Землю, если речь пойдёт о продовольственной устойчивости.
Телеведущий отмечает, что поедание человеческого мяса никакого вреда для здоровья не несёт. Исключение составляют случаи, если человечина заражена какой-либо инфекцией.
Напомним, 9 сентября учёный предложил поедать трупы умерших людей для спасения Земли.
Никита Минин
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