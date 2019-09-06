Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

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Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полицияРубрика: проиcшествия
10.09.2019 17:53
Фото СК РФ по Иркутской области
Полиция Ангарска разыскивает мужчину, совершившего преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней; подозреваемый попал на видео.
Инцидент произошёл вечером 6 сентября. Как сообщает СУ СКР по Иркутской области, молодой человек 20-25 лет совершил насильственные действия в отношении 10-летней девочки в подъезде. Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако попал на запись камер видеонаблюдения.
Следственный комитет региона совместно с полицией разыскивают подозреваемого. Возбуждено уголовное дело за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12 лет.
Напомним, в Республике Удмуртия отчим изнасиловал свою 10-летнюю дочь.
Эмиль Фукс
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