Два человека пропали в лесу под Омском

Фото ГУ МВД по Омской области

Мужчина и женщина из разных районов города не выходят на связь больше суток; оба ушли в лес за грибами и брусникой.

Пропали без вести в лесу Омской области 41-летняя женщина и 53-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Женщина пошла в лес за грибами рано утром 9 сентября с родственниками. Люди договорились разделиться и встретиться, однако в назначенный час женщина не вернулась. Какое-то время пропавшая выходила на связь, однако сейчас до неё не могут дозвониться. На поиски пропавшей по тревоге поднят личный состав полиции.

За два дня до этого пропал ещё один селянин – житель деревни Айлинки ушёл с ведром за брусникой и не вернулся. Родственники комментируют, что мужчина регулярно выходил в лес без предупреждения, однако каждый раз под вечер был дома. В поисках пожилого мужчины участвуют около 30 человек – среди них сотрудники полиции, МЧС и волонтёры.

Напомним, в Новосибирске с 6 сентября не выходит на связь девочка 2004 года рождения.