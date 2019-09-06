Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

фото pixabay.com, видео со страницы "Подслушано Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители райцентра Кулунда в Алтайском крае сегодня пережили нестоящее стихийное бедствие; одновременно на райцентр обрушились ливень, град и молнии.

Жители райцентра Кулунда в Алтайском крае сегодня стали свидетелями небесного гнева. На населённый пункт обрушился сильнейший ливень, который сопровождался раскатами грома и вспышками молний. Позже на смену ледяным каплям пришёл град. Видео стихийного бедствия очевидцы опубликовали в группе “Подслушано Барнаул” в социальной сети “ВКонтакте”.

“Наслаждайтесь, любители осени”, — написала пользователь группы Наталья Баркова.

Автор видео, который пожелал остаться неизвестным, за кадром комментирует: “Жёстко”.

Напомним, 5 августа в Алтайском крае прошёл крупный град.