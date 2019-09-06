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Инаугурация избранного мэра Новосибирска: стала известна дата

Рубрика: политика

10.09.2019 21:47

фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте"

Дата инаугурации нового мэра Новосибирска стала известна сегодня; избранный мэр Анатолий Локоть присягнёт городу в зале имени Арнольда Каца. 

Стала известна дата инаугурации избранного мэра Новосибирска. Анатолий Локоть присягнёт на верность городу 24 сентября в концертном зале имени Арнольда Каца. Об этом Сиб.фм сообщил заместитель главы города Артём Скатов. По его словам время инаугурации пока не назначено. 

Новосибирцы выбрали мэра 8 сентября. Явка на выборах не оправдала ожиданий политологов. Изъявить свою волю на участки пришло менее 21% избирателей. 

Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов, на второе место вышел самовыдвиженец Сергей Бойко, у него 18,56%, на третье — представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,53% голосов. 

Напомним, в ходе выборов мэра на участке в Дзержинском районе был зарегистрирован случай выдачи нелегитимного бюллетеня

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область мэр Новосибирска инаугурация

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Предложить новость

Раскопать Кремль хотят археологи в следующем году

сегодня 00:01 Общество 0 Коммент.

Удмуртский учёный отдал жизнь за сохранение родного языка

вчера 23:43 Общество 0 Коммент.

В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области

вчера 22:54 Общество 0 Коммент.

Пациент погиб из-за забытого катетера в легком

вчера 21:59 Хроника 0 Коммент.

Град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край

вчера 21:22 Общество 0 Коммент.

Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

вчера 20:54 Политика 0 Коммент.

Девочка расшиблась из-за ДТП возле школы №13 в Новосибирске

вчера 20:05 Хроника 0 Коммент.

Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском

вчера 19:00 Общество 0 Коммент.

Домогавшегося 10-летней девочки мужчину ищет полиция

вчера 17:53 Хроника 0 Коммент.

«Иванушки International» бесплатно выступят в Новосибирске

вчера 17:42 Общество 0 Коммент.

15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Каждый второй житель Новосибирска согласен на зарплату в конверте

вчера 17:24 Общество 0 Коммент.

Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

«Боинг» до Москвы экстренно затормозил в Толмачёво

вчера 17:06 Хроника 0 Коммент.

Атомная подлодка «Новосибирск» выйдет в море в 2020 году

вчера 16:53 Экономика 0 Коммент.

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

вчера 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

вчера 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

вчера 16:17 Бизнес 0 Коммент.

За несколько часов 15 нарушений нашли на пассажирском транспорте сотрудники ГИБДД в Новосибирске

вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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