Инаугурация избранного мэра Новосибирска: стала известна дата

Лента новостейПредложить новость
В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области
Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии
Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском
15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе
Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Инаугурация избранного мэра Новосибирска: стала известна датаРубрика: политика
10.09.2019 21:47
фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте"
Дата инаугурации нового мэра Новосибирска стала известна сегодня; избранный мэр Анатолий Локоть присягнёт городу в зале имени Арнольда Каца.
Стала известна дата инаугурации избранного мэра Новосибирска. Анатолий Локоть присягнёт на верность городу 24 сентября в концертном зале имени Арнольда Каца. Об этом Сиб.фм сообщил заместитель главы города Артём Скатов. По его словам время инаугурации пока не назначено.
Новосибирцы выбрали мэра 8 сентября. Явка на выборах не оправдала ожиданий политологов. Изъявить свою волю на участки пришло менее 21% избирателей.
Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов, на второе место вышел самовыдвиженец Сергей Бойко, у него 18,56%, на третье — представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,53% голосов.
Напомним, в ходе выборов мэра на участке в Дзержинском районе был зарегистрирован случай выдачи нелегитимного бюллетеня.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
В колонию за неуплату алиментов отправится жительница Новосибирской области
Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии
Алкоголик на «Субару» разрушил семью смертельным ДТП под Новосибирском
15-летняя погибла в аварии: стали известны подробности ДТП в Кировском районе
Вот и сказочке конец: из «мультяшного» сквера в Новосибирске исчезли лавочки
Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное