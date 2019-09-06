Инаугурация избранного мэра Новосибирска: стала известна дата

фото со страницы Анатолия Локтя в социальной сети "ВКонтакте"

Дата инаугурации нового мэра Новосибирска стала известна сегодня; избранный мэр Анатолий Локоть присягнёт городу в зале имени Арнольда Каца.

Стала известна дата инаугурации избранного мэра Новосибирска. Анатолий Локоть присягнёт на верность городу 24 сентября в концертном зале имени Арнольда Каца. Об этом Сиб.фм сообщил заместитель главы города Артём Скатов. По его словам время инаугурации пока не назначено.

Новосибирцы выбрали мэра 8 сентября. Явка на выборах не оправдала ожиданий политологов. Изъявить свою волю на участки пришло менее 21% избирателей.

Анатолий Локоть набрал 50,25% голосов, на второе место вышел самовыдвиженец Сергей Бойко, у него 18,56%, на третье — представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,53% голосов.

Напомним, в ходе выборов мэра на участке в Дзержинском районе был зарегистрирован случай выдачи нелегитимного бюллетеня.