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«Иванушки International» бесплатно выступят в Новосибирске

Рубрика: общество, культура

10.09.2019 17:42

фото из официальной группы исполнителей в социальной сети «ВКонтакте», видео с канала Matvey Music на видеохостинге YouTube

Знаменитая российская поп-группа посетит столицу Сибири; мероприятие будет приурочено к открытию фонтана в Центральном парке.

Известный музыкальный коллектив «Иванушки International» выступит со своими самыми яркими хитами 11 сентября в Новосибирске. 

Группа станет частью концертной программы, которая посвящена открытию светомузыкального фонтана в Центральном парке. «Умный» фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран. Уникальное сооружение призвано стать достойным украшением Новосибирска. 

«Иванушки International» – российская музыкальная группа, которая была основана в 1995 году. На счету коллектива пять студийных альбомов и девять статуэток «Золотой граммофон». Среди самых популярных песен группы поклонники выделяют «Тополиный пух», «Два океана» и «Куклу».

Праздник начнётся в 19:00, вход свободный. 

Напомним, в конце августа стало известно, что «Несчастный случай» дважды выступит в Новосибирске в сентябре. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область музыка концерт

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Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

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сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 14:46 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

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В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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