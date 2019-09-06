«Иванушки International» бесплатно выступят в Новосибирске

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«Иванушки International» бесплатно выступят в НовосибирскеРубрика: общество, культура
10.09.2019 17:42
фото из официальной группы исполнителей в социальной сети «ВКонтакте», видео с канала Matvey Music на видеохостинге YouTube
Знаменитая российская поп-группа посетит столицу Сибири; мероприятие будет приурочено к открытию фонтана в Центральном парке.
Известный музыкальный коллектив «Иванушки International» выступит со своими самыми яркими хитами 11 сентября в Новосибирске.
Группа станет частью концертной программы, которая посвящена открытию светомузыкального фонтана в Центральном парке. «Умный» фонтан оснащён видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран. Уникальное сооружение призвано стать достойным украшением Новосибирска.
«Иванушки International» – российская музыкальная группа, которая была основана в 1995 году. На счету коллектива пять студийных альбомов и девять статуэток «Золотой граммофон». Среди самых популярных песен группы поклонники выделяют «Тополиный пух», «Два океана» и «Куклу».
Праздник начнётся в 19:00, вход свободный.
Напомним, в конце августа стало известно, что «Несчастный случай» дважды выступит в Новосибирске в сентябре.
Никита Минин
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Лента новостей
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