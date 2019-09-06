Из Караканского бора волонтёры вывезли 800 мешков мусора

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Из Караканского бора волонтёры вывезли 800 мешков мусораРубрика: общество
10.09.2019 13:39
фото предоставлено фондом «Зелёный стандарт»
Новосибирские волонтёры провели экологическую акцию в Караканском бору; оттуда добровольцы вывезли больше 800 мешков мусора.
Экологи и добровольцы при поддержке фонда «Зелёный стандарт» и компаний-спонсоров второй раз за месяц провели уборку на территории Караканского бора, где любят отдыхать жители Новосибирска и соседних регионов. За несколько часов экологической акции добровольцы собрали более 800 мешков мусора. Вывезти его на полигон помогли спонсоры.
Ранее активисты уже прочёсывали прибрежную территорию Бердского залива. Зелёный десант высаживался и в Караканском бору. Итог двух акций – более 1000 мешков мусора, оставленного туристами.
Напомним, 4 сентября учёные СО РАН сообщили, что нашли на территории Караканского бора неизученное озеро.
Полина Кузнецова
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