Из Караканского бора волонтёры вывезли 800 мешков мусора

фото предоставлено фондом «Зелёный стандарт»

Новосибирские волонтёры провели экологическую акцию в Караканском бору; оттуда добровольцы вывезли больше 800 мешков мусора.

Экологи и добровольцы при поддержке фонда «Зелёный стандарт» и компаний-спонсоров второй раз за месяц провели уборку на территории Караканского бора, где любят отдыхать жители Новосибирска и соседних регионов. За несколько часов экологической акции добровольцы собрали более 800 мешков мусора. Вывезти его на полигон помогли спонсоры.

Ранее активисты уже прочёсывали прибрежную территорию Бердского залива. Зелёный десант высаживался и в Караканском бору. Итог двух акций – более 1000 мешков мусора, оставленного туристами.

Напомним, 4 сентября учёные СО РАН сообщили, что нашли на территории Караканского бора неизученное озеро.