Из-за косметики у женщины в ресницах завелись клещи

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Большое количество клещей обнаружили врачи в ресницах китаянки; причиной размножения членистоногих стал плохой уход за лицом.

В Китае врачи обнаружили в ресницах 32-летней женщины огромное количество клещей. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Китаянка в течение шести месяцев жаловалась на раздражение и покраснение глаз. Будучи не в силах больше это терпеть, женщина обратилась за помощью к медикам, которые обнаружили в её ресницах клещей вида угревая железница. Эти клещи питаются салом, которое выделяет кожа. Если бы женщина не обратилась в больницу вовремя, воспаление кожи могло распространиться и на сами глаза.

Врачи предположили, что такая проблема была вызвана плохим уходом за лицом. Женщина часто не смывала косметику перед сном и ложилась спать накрашенной.

Напомним, в конце августа восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске.