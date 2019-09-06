Из-за косметики у женщины в ресницах завелись клещи

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Из-за косметики у женщины в ресницах завелись клещиРубрика: общество, проиcшествия
10.09.2019 09:46
фото с сайта pixabay.com
Большое количество клещей обнаружили врачи в ресницах китаянки; причиной размножения членистоногих стал плохой уход за лицом.
В Китае врачи обнаружили в ресницах 32-летней женщины огромное количество клещей. Об этом сообщает издание AsiaOne.
Китаянка в течение шести месяцев жаловалась на раздражение и покраснение глаз. Будучи не в силах больше это терпеть, женщина обратилась за помощью к медикам, которые обнаружили в её ресницах клещей вида угревая железница. Эти клещи питаются салом, которое выделяет кожа. Если бы женщина не обратилась в больницу вовремя, воспаление кожи могло распространиться и на сами глаза.
Врачи предположили, что такая проблема была вызвана плохим уходом за лицом. Женщина часто не смывала косметику перед сном и ложилась спать накрашенной.
Напомним, в конце августа восьмилетний мальчик вышел из комы после укуса клеща в Бердске.
Никита Минин
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