Каждый второй житель Новосибирска согласен на зарплату в конверте

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Каждый второй житель Новосибирска согласен на зарплату в конвертеРубрика: общество
10.09.2019 17:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В Новосибирской области каждый второй работающий житель не исключает возможности получать зарплату в конверте; такая же ситуация характерна для всех крупных городов страны.
Почти половина работающих новосибирцев согласны получать зарплату «в конверте». Такие данные опубликовал «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.
Кроме новосибирцев, от серого дохода не откажутся жители Челябинска, Иркутска и Хабаровска. По данным Superjob.ru, в целом по стране ситуация аналогичная, с той лишь разницей, что в Москве и Санкт-Петербурге количество согласных на неофициальные доходы чуть ниже – 39 % работающих.
Также, согласно исследованию, больше всего противников зарплат в конвертах живёт в Тюмени, Астрахани и Набережных Челнах.
Напомним, как сообщал Сиб.фм 29 января, средняя зарплата новосибирцев выросла на 2 тысячи рублей.
Полина Кузнецова
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