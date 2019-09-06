Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

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Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской областиРубрика: общество
10.09.2019 15:30
фото с сайта студии Артемия Лебедева
Герб Иркутской области разработал известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев; главными элементами дизайна стали затонувшие дома и горящий лес.
Один из самых высокооплачиваемых дизайнеров России Артемий Лебедев разработал, как он сам отметил, актуальный для 2019 года герб Иркутской области.
Полотно разделено на две части: вверху изображены горящие леса, внизу – ушедшие под воду дома. Герб размещён на сайте студии Лебедева.
«В Иркутской области потрясающая природа и много интересных событий. Герб отражает насыщенную жизнь региона в 2019 году», – таким комментарием дизайнер сопроводил свою работу.
Летом этого года Иркутская область пережила сильнейшее наводнение с человеческими жертвами, когда в городе Тулуне вода в реке Ие поднималась на 14 метров. После разгула водной стихии в регионе начались лесные пожары. Отметим, что на настоящем гербе Иркутской области изображен чёрный бабр, держащий в зубах соболя.
Напомним 23 июля Сиб.фм сообщал, что дизайнер Лебедев назвал Новосибирск «унылым недоразумением».
Полина Кузнецова
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