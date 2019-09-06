Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в Бурятии

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Люди в масках жёстко задержали политиков на митинге оппозиции в БурятииРубрика: политика
10.09.2019 20:54
Коллаж: скриншот с канала YouTube и фото со страница задержанного "ВКонтакте"
Силовики буквально вытащили депутата от оппозиции и блогера из машин; властям помогали неизвестные в масках с топорами.
Мирный протест против результатов выборов мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета в Республике Бурятия закончился жёстким разгоном и силовыми задержаниями. Сегодня, 10 сентября видео с митинга появилось в официальном сообществе «КПРФ» «ВКонтакте».
Акция протеста против результатов выборов началась ещё 9 сентября, на второй день там должны были выступить депутат народного хурала Республики Бурятия от КПРФ Баир Цыренов и организатор акции Дмитрий Баиров по теме о фальсификации результатов выборов.
Протестующие попытались отстоять спикеров, однако сотрудники «Росгвардии» и полиции прорвали кордон. В результате задержанных блогера и депутата отвели в автозаки.
Напомним, 8 сентября новосибирские коммунисты пожаловались на незаконную агитацию в день выборов.
Никита Манько
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Лента новостей
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