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Новосибирская группа Ploho сняла клип про «опиум для народа»Рубрика: культура
10.09.2019 08:08
Скриншот с канала YouTube
Главный герой песни сталкивается с наркотиками и прессингом полиции; музыканты сняли свой первый игровой клип после переезда в Санкт-Петербург.
Новосибирские музыканты выпустили клип в виде сна об «идеях-закладках» поколения миллениалов. Сегодня, 10 сентября, лидер Ploho Виктор Ужаков рассказал Сиб.фм о концепции первого игрового клипа группы.
Клип на песню «Закладка» строится вокруг сновидения главного героя, в котором он стремится к успешной жизни среднего класса, но сталкивается с проблемами культурной столицы – наркотиками и прессингом полиции. Клип полон отсылок к скандальным историям в федеральных СМИ – полицейские подбрасывают наркотики, девушки убивают отца и так далее.
«В некотором смысле это про "опиум для народа", вся идея этой песни в том, что людям нужна надежда. Но беда в том, что надежду эту закапывают те самые три столпа современной русской реальности. А мы надеемся, что снег растает и мы наконец то сможем вернуть себе то, что они закопали», – рассказал Виктор Ужаков.
Режиссёром и сценаристом клипа выступил Женя Хажей, в своём камео появился известный панк-рок музыкант и поэт Лёха Никонов. Часть средств для клипа были собраны с помощью краудфандинга, а на съёмочной площадке царил «коллективизм» – многие люди из ближайшего окружения из творческой интеллигенции согласились работать за идею.
Группа Ploho и Виктор Ужаков известны на российской и европейской независимой рок-сцене как одни из создателей волны «сибирского пост-панка», покорившего молодёжь в Москве и Санкт-Петербурге в 2014 году. За эту «пятилетку» большинство групп поменяли звучание, но группа Ploho оставила в репертуаре остросоциальные темы.
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Никита Манько
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Лента новостей
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