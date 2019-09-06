Новосибирские военные взорвали пусковые установки крылатых ракет

фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Дислоцированные в Новосибирской области военные провели диверсию в тыл условного противника; на полигоне они уничтожили пусковые установки крылатых ракет.

Соединение спецназначения ЦВО провело учения на полигоне «Юргинский». Военнослужащие, которые дислоцируются в Новосибирской области, успешно выполнили задачу: проникли на закрытую территорию и уничтожили пусковые установки крылатых ракет.

По истории учений, противник разместил в лесистой местности позиции с крылатыми ракетами. После приказа военные направились в назначенный район и начали поиски условной цели.

Чтобы найти логово условного противника, спецназ применил комплекс БЛА «Электрон-3» и оптический комплекс разведки «Ирония». Для того чтобы всё время оставаться на связи, применили комплекс разведки управления и связи «Стрелец».

Пусковые установки были оперативно обнаружены. Командир группы решил совершить диверсию: установки были заминированы и условно взорваны.

Напомним, в марте на Кузбассе прошли масштабные учения ЦВО.