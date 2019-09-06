Новосибирские военные взорвали пусковые установки крылатых ракет

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Новосибирские военные взорвали пусковые установки крылатых ракетРубрика: общество
10.09.2019 13:06
фото предоставлено пресс-службой ЦВО
Дислоцированные в Новосибирской области военные провели диверсию в тыл условного противника; на полигоне они уничтожили пусковые установки крылатых ракет.
Соединение спецназначения ЦВО провело учения на полигоне «Юргинский». Военнослужащие, которые дислоцируются в Новосибирской области, успешно выполнили задачу: проникли на закрытую территорию и уничтожили пусковые установки крылатых ракет.
По истории учений, противник разместил в лесистой местности позиции с крылатыми ракетами. После приказа военные направились в назначенный район и начали поиски условной цели.
Чтобы найти логово условного противника, спецназ применил комплекс БЛА «Электрон-3» и оптический комплекс разведки «Ирония». Для того чтобы всё время оставаться на связи, применили комплекс разведки управления и связи «Стрелец».
Пусковые установки были оперативно обнаружены. Командир группы решил совершить диверсию: установки были заминированы и условно взорваны.
Напомним, в марте на Кузбассе прошли масштабные учения ЦВО.
Татьяна Картавых
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