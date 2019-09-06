Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

кадр из клипа «Москва» Тимати и Гуфа

Видео Тимати и Гуфа на песню «Москва» побило рекорд по количеству дизлайков; теперь доступ к ролику ограничен.

Рэпер из Новосибирска Диман Берёза рассказал Сиб.фм, что думает по поводу скандала, связанного с клипом на песню «Москва» Тимати и Гуфа.

«Посмотрел видео. Использовать такие строчки было рискованно в свете последних событий в стране. Мне кажется, это всё пиар. Но они имеют право на своё мнение, даже если оно расходится с тем, что думает большинство людей. Я бы не стал лезть в политические игры», – прокомментировал ситуацию Диман Берёза.

Ролик на песню «Москва» вышел 7 сентября на официальном YouTube-канале Тимати. В тексте композиции город называют «тем самым, что не проводит гей-парады». Также в песне исполнитель заявляет, что он «не ходит на митинги и не втирает дичь». За несколько дней музыкальное видео посмотрели более пяти миллионов человек. Из них дизлайк поставили 1,4 миллиона пользователей, тогда как положительно ролик оценили лишь 85 тысяч человек. На Тимати и Гуфа обрушился шквал критики, многие обвинили исполнителей в продажности. Из-за большого количества негативных отзывов рэпер решил всё-таки удалить видео из социальных сетей.

«Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моём стиле. Разозлить такое количество людей, это ещё постараться надо… Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива», – написал Тимати на своей странице в Instagram.

Гуф в свою очередь выложил видео с обращением к своим фанатам. По его словам, он не подозревал, что ролик вызовет такой ажиотаж. Он извинился перед всеми, кому это доставило неудобства, и заверил, что в будущем продолжит петь песни о Москве, но уже, наверное, без Тимати.

Напомним, в начале сентября новосибирский рэпер Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой.