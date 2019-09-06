4 балла
+14
65.44 72.3
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

Рубрика: общество, культура

10.09.2019 15:22

кадр из клипа «Москва» Тимати и Гуфа

Видео Тимати и Гуфа на песню «Москва» побило рекорд по количеству дизлайков; теперь доступ к ролику ограничен.

Рэпер из Новосибирска Диман Берёза рассказал Сиб.фм, что думает по поводу скандала, связанного с клипом на песню «Москва» Тимати и Гуфа.

«Посмотрел видео. Использовать такие строчки было рискованно в свете последних событий в стране. Мне кажется, это всё пиар. Но они имеют право на своё мнение, даже если оно расходится с тем, что думает большинство людей. Я бы не стал лезть в политические игры», – прокомментировал ситуацию Диман Берёза. 

Ролик на песню «Москва» вышел 7 сентября на официальном YouTube-канале Тимати. В тексте композиции город называют «тем самым, что не проводит гей-парады». Также в песне исполнитель заявляет, что он «не ходит на митинги и не втирает дичь». За несколько дней музыкальное видео посмотрели более пяти миллионов человек. Из них дизлайк поставили 1,4 миллиона пользователей, тогда как положительно ролик оценили лишь 85 тысяч человек. На Тимати и Гуфа обрушился шквал критики, многие обвинили исполнителей в продажности. Из-за большого количества негативных отзывов рэпер решил всё-таки удалить видео из социальных сетей.

«Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моём стиле. Разозлить такое количество людей, это ещё постараться надо… Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива», – написал Тимати на своей странице в Instagram.

Гуф в свою очередь выложил видео с обращением к своим фанатам. По его словам, он не подозревал, что ролик вызовет такой ажиотаж. Он извинился перед всеми, кому это доставило неудобства, и заверил, что в будущем продолжит петь песни о Москве, но уже, наверное, без Тимати.

Напомним, в начале сентября новосибирский рэпер Элджей женился на телеведущей Насте Ивлеевой. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область культура музыка

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пропавшего в тайге подростка нашли живым на четвёртый день

сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

Щук и хариусов в Енисее проверили после радиоактивных сбросов в реку

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Сибирский жилищный конгресс пройдёт в Новосибирске

сегодня 16:17 Бизнес 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы

сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

Лесные пожары и затопленные дома: Артемий Лебедев нарисовал обидный герб Иркутской области

сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

Таможенник на Алтае два месяца оформлял авто за взятки

сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 16:13

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее
Image
16.08.2019

События выходных: рок без Цоя и казарма на всю жизнь

Как не остаться одному в разгар сезона отпусков – самые интересные события в Новосиби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее
Image
01.08.2019

События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине

Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...

Читать далее

Новости по теме

Девушку на мопеде сбили насмерть в Новосибирске сегодня 16:37 За несколько часов 15 нарушений нашли на пассажирском транспорте сотрудники ГИБДД в Новосибирске сегодня 16:09 Правительство Новосибирской области определилось с основными задачами бюджетной политики на ближайшие годы сегодня 15:57 Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде сегодня 15:02

Популярное

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Вакансию с самой большой зарплатой в Сибири предлагают в Новосиби...

Image

Первый снег пройдёт в Новосибирске в сентябре

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Самые пышногрудые женщины живут в Новосибирске

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

Новосибирский оперный театр уволил заслуженного артиста России

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...