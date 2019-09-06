Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В сети стало вирусным видео, на котором запечатлено больше десятка медведей; «очевидцы» утверждают, что съёмка велась в районе Северного объезда Новосибирска.

Жители Новосибирска распространяют в сети видео с большим количеством медведей, которые якобы сняты в окрестностях Северного объезда. Видео стало вирусным. Но с действительностью оно не имеет ничего общего.

Сиб.фм достоверно известен источник данного видео. 24 августа на сайте вышла информация о том, что томские лесорубы встретили в глухой тайге дюжину медведей.

Как сообщил Сиб.фм заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области, начальник управления по охране животного мира Пётр Гога, в Новосибирской области такого скопления хищников быть не может. Тем более вблизи оживлённой трассы.

«Медведи очень умные и никогда специально не пойдут туда, где шумят машины. В этом году в соседних регионах отметили, что к ним началась миграция медведей из горящих лесов Красноярского края. Это происходит в Кемеровской, Томской областях и в Алтайском крае. Но до Новосибирской области от мест, где замечена миграция, – очень далеко», – рассказал Сиб.фм Пётр Гога.

По словам замминистра природных ресурсов региона, в Новосибирской области в этом году было выдано 10 разрешений на добычу медведей, которые выходили в населённые пункты и причиняли ущерб подсобным хозяйствам. В трёх случаях медведей убили. Это произошло в Тогучинском, Коченёвском районе и на границе Новосибирского и Мошковского районов. Во всех случаях ветеринары пришли к выводу, что животные были старые и больные: без зубов и очень худые.

Вирусное видео о нашествии медведей сопровождается звуковым сообщением от «очевидцев». Мужские голоса рассказывают о выезде в район «обнаружения медведей» оперативных групп. Пётр Гога опроверг эту информацию и выдвинул свою гипотезу распространения фейковой новости.

«В этом году летом почти не было грибов. Сейчас пошли опята. Не исключаю, что люди, которые зарабатывают на сборе дикоросов, таким образом пытаются отпугнуть грибников от похода в лес. Бизнес есть бизнес», – рассказала Пётр Гога.

Замминистра отметил, что соблюдать осторожность при походе в лес необходимо. Если вы всё же встретились в лесу с медведем, постарайтесь вести себя спокойно и уходите от зверя, не поворачиваясь к нему спиной.

Напомним, 8 июля голодный медведь оставил без шашлыка туристов в Красноярском крае.