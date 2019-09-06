Новосибирцы покорили рок-звёзд Poets of the Fall кавером на жестовом языке

Скриншот с канала YouTube

Известная рок-группа из Финляндии поддержали идею снять кавер их песни на жестовом языке; новосибирские рокеры и адепты метала планируют следующий клип с Disturbed.

Новосибирцы пересняли «Лучший клип всех времён» в Финляндии от известной рок-группы Poets of the Fall. Сегодня, 10 сентября автор идеи Татьяна Коротенко, работающая под псевдонимом Таня Фруктовая, рассказала Сиб.фм о заявке на международный конкурс видеоклипов «Глухих.нет».

Фанатский клип на песню Carnival of Rust («Карнавал ржавчины») появился на канале конкурса русской жестовой песни. Видео было снято на живописных задворках ДК «Горького» в Калининском районе в стиле клипов DIY. Сюжет оригинального клипа строится вокруг страданий главного героя в окружающем цирке из массовых развлечений и непонимания толпы.

Группа Poets of the Fall – одна из самых популярных в Финляндии, за 15 лет коллектив завоевал множество наград, в том числе два финских аналога «Грэмми» и звание «Лучший финский исполнитель» на MTV Music Awards в 2006 году. Автор клипа Татьяна Коротенко обратилась к группе с просьбой сделать кавер на жестовом языке для глухих, и знаменитые музыканты поддержали проект.

«Они полностью поддержали меня. Их менеджер, Майк Линч, рассказал, как они всей группой смотрели видео, спрашивал меня о русском жестовом. Мы немного пообщались. Просто представьте, где-то там, в Финляндии, известные музыканты смотрят ролики на русском жестовом и хотят узнать о нем больше», – рассказала автор видео.

По мнению авторов видео, цель клипа – просветить людей о возможностях жестового языка и показать интересный формат для вовлечения слабослышащих в музыку была достигнута.

«К сожалению, глухих или слабослышащих в клипе не участвовало. Стыдно признаться, но я просто не знаю, как им предложить это. Мне бы хотелось обратиться к глухим и слабослышащим – я буду рада, если вы напишете мне с предложениями сняться в каком-то из моих новых клипов», – написала Татьяна Коротенко.

Татьяна Коротенко с командой планирует снять ещё один клип на жестовом языке – для этого девушка-клипмейкер отправила видеообращение к известной группе Disturbed с просьбой сделать жестовый кавер на рок-хит Animal. Ещё несколько писем она отправила рок-группам в Великобританию и США.

«Может, это поможет глухим и слышащим стать ближе друг к другу? Не знаю, я идеалист. У нас это не так развито, как за границей, где переводчики жестового с музыкантами одну сцену делят. У нас такое только начинается. А еще я слышала, что за границей на крупных концертах люди постукивают глухих по плечам в такт музыке», – добавила Татьяна Коротенко.

Напомним, 9 сентября новосибирская группа Ploho выпустила клип про «опиум для народа».