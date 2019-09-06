Новосибирцы сообщают о нашествии божьих коровок

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Новосибирцы сообщают о нашествии божьих коровокРубрика: общество
10.09.2019 14:46
фото Сергея Нечаева
Тысячи божьих коровок запечатлели жители ОбьГЭСа; насекомые греются на фасадах домов.
Жители многоэтажек на ОбьГЭСе рассказали о настоящем нашествии божьих коровок. Насекомых настолько много, что ими покрыт буквально весь фасад высотки. Об этом сообщается в группе «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказал Сиб.фм житель одного из домов Сергей Нечаев, божьи коровки даже пробираются в квартиру.
«Ими облеплена вся стена дома! Говорят, тут такое каждый год, но мы в этом районе – новенькие, впервые подобное видим», – уточнил собеседник Сиб.фм.
По данным специалистов, такое поведение насекомых – типичное для осени. Божьи коровки выбираются на тёплую поверхность для дальнейшего размножения. Угрозы для людей они не представляют.
Напомним, 22 августа житель Новосибирска обнаружил пятнистокрылого богомола, занесённого в Красную книгу.
Полина Кузнецова
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