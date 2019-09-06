Новосибирцы сообщают о нашествии божьих коровок

фото Сергея Нечаева

Тысячи божьих коровок запечатлели жители ОбьГЭСа; насекомые греются на фасадах домов.

Жители многоэтажек на ОбьГЭСе рассказали о настоящем нашествии божьих коровок. Насекомых настолько много, что ими покрыт буквально весь фасад высотки. Об этом сообщается в группе «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказал Сиб.фм житель одного из домов Сергей Нечаев, божьи коровки даже пробираются в квартиру.

«Ими облеплена вся стена дома! Говорят, тут такое каждый год, но мы в этом районе – новенькие, впервые подобное видим», – уточнил собеседник Сиб.фм.

По данным специалистов, такое поведение насекомых – типичное для осени. Божьи коровки выбираются на тёплую поверхность для дальнейшего размножения. Угрозы для людей они не представляют.

Напомним, 22 августа житель Новосибирска обнаружил пятнистокрылого богомола, занесённого в Красную книгу.