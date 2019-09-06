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Новосибирцы станут настоящими спортсменами на фестивале «Жить на природе»

Рубрика: афиша

10.09.2019 19:50

фото PIXABAY.COM

На мероприятии гостей будут ждать увлекательные мастер-классы; взрослые и дети посоревнуются в ловкости и меткости.

Семейный праздник «Жить на природе» пройдёт 15 сентября в коттеджном посёлке «Клевер» при поддержке Сиб.фм. На фестивале у каждого появится возможность не только насладиться отдыхом на свежем воздухе, но и улучшить свои навыки в различных видах спорта.

Гости мероприятия смогут посетить бесплатный мастер-класс от ведущих тренеров теннисного центра «Чемпион» Станислава Журавского и Александра Савинцева. У детей и взрослых будет возможность отработать удар ракеткой по мячу на настоящем корте в парковой зоне посёлка «Клевер».

А для тех, кто безразличен к теннису, организаторы фестиваля подготовили другой сюрприз — урок по стрельбе из лука по мишени. Мастер-класс проведёт этнограф из «Сибирского экологического центра» Александр Макеров. А после занятий он поделится интересными рассказами о своём опыте жизни на природе.

Помимо спортивных активностей, участников мероприятия, спонсором которого выступил магазин сантехники «Водолей», будут ждать вкусные угощения и заряд позитивной энергии на музыкальном фестивале. 

Но главное — у каждого гостя праздника есть возможность получить подарок в виде земельного участка в коттеджном посёлке «Клевер».

Для участия в акции заполните регистрационную форму

https://sib.fm/live-priroda

Напомним, 9 сентября стало известно, какие группы выступят на фестивале «Жить на природе».

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область фестиваль

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