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Новосибирцы вместе с актёрами театра «Старый дом» прогуляются ночью по «МЕГЕ»

Рубрика: афиша

10.09.2019 12:45

фото из группы фестиваля актуального театра «Хаос» в социальной сети «ВКонтакте»

Гости мероприятия по-новому взглянут на жизнь торгового центра; ночная прогулка состоится 14 сентября. 

Совсем немного остаётся времени до старта фестиваля актуального театра «Хаос», но у нас ещё есть поводы для превью-диалогов о том, насколько наша повседневная жизнь театральна.

В этот раз мы приглашаем вас взглянуть на пространство торгового центра как на место, где есть декорации, роли, режиссёры, актёры и свои правила игры. 14 сентября в 22:30 вместе с артистами театра «Старый дом» мы прогуляемся по ночному торговому центру «МЕГА», чтобы увидеть с новой стороны мир потребления и развлечений, которому мы добровольно дарим своё время и деньги. 

За возможность этой эксклюзивной прогулки по закрытому торговому центру мы благодарны администрации «МЕГА Новосибирск».

Режиссёр прогулочного маршрута: Джемма Аветисян. При участии Тимофея Мамлина, Ларисы Чернобаевой, Александра Шарафутдинова, Александра Вострухина, Софьи Васильевой, Яна Латышева, Евгения Варавы. 

Место и время встречи: 22:15, главный вход «МЕГИ». Вход свободный, но регистрация по ссылке обязательна.

Помните, количество зрителей строго ограничено! И обратите внимание, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие вашу личность.

 

Полина Кузнецова

Теги: Новосибирская область Театр «Старый дом»

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сегодня 16:35 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:57 Политика 0 Коммент.

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сегодня 15:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирский рэпер назвал пиаром ситуацию вокруг клипа Тимати и Гуфа

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

При поддержке радиостанции «Европа Плюс» в Новосибирске состоялся «Сибирский фестиваль бега-2019»

сегодня 15:11 Афиша 0 Коммент.

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

сегодня 15:02 Общество 0 Коммент.

Польский уличный театр представит спектакль «Свинополис» на набережной Новосибирска

сегодня 14:37 Афиша 0 Коммент.

Четыре ребёнка обварились кипятком в школьной столовой

сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Роскачество советует не мыть яйца, курицу и грибы

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Жительница Кузбасса пошла в суд после покупки виброизделия

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Калининском районе

сегодня 12:27 Хроника 0 Коммент.

Стали известны регионы Сибири с самой высокой зарплатой рабочих

сегодня 11:52 Экономика 0 Коммент.

Вторая жертва за год: сбивший женщину водитель автобуса уже участвовал в смертельном ДТП

сегодня 11:42 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:24 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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