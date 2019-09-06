Новосибирцы вместе с актёрами театра «Старый дом» прогуляются ночью по «МЕГЕ»

фото из группы фестиваля актуального театра «Хаос» в социальной сети «ВКонтакте»

Гости мероприятия по-новому взглянут на жизнь торгового центра; ночная прогулка состоится 14 сентября.

Совсем немного остаётся времени до старта фестиваля актуального театра «Хаос», но у нас ещё есть поводы для превью-диалогов о том, насколько наша повседневная жизнь театральна.

В этот раз мы приглашаем вас взглянуть на пространство торгового центра как на место, где есть декорации, роли, режиссёры, актёры и свои правила игры. 14 сентября в 22:30 вместе с артистами театра «Старый дом» мы прогуляемся по ночному торговому центру «МЕГА», чтобы увидеть с новой стороны мир потребления и развлечений, которому мы добровольно дарим своё время и деньги.

За возможность этой эксклюзивной прогулки по закрытому торговому центру мы благодарны администрации «МЕГА Новосибирск».

Режиссёр прогулочного маршрута: Джемма Аветисян. При участии Тимофея Мамлина, Ларисы Чернобаевой, Александра Шарафутдинова, Александра Вострухина, Софьи Васильевой, Яна Латышева, Евгения Варавы.

Место и время встречи: 22:15, главный вход «МЕГИ». Вход свободный, но регистрация по ссылке обязательна.

Помните, количество зрителей строго ограничено! И обратите внимание, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие вашу личность.