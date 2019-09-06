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Новосибирцы вместе с актёрами театра «Старый дом» прогуляются ночью по «МЕГЕ»Рубрика: афиша
10.09.2019 12:45
фото из группы фестиваля актуального театра «Хаос» в социальной сети «ВКонтакте»
Гости мероприятия по-новому взглянут на жизнь торгового центра; ночная прогулка состоится 14 сентября.
Совсем немного остаётся времени до старта фестиваля актуального театра «Хаос», но у нас ещё есть поводы для превью-диалогов о том, насколько наша повседневная жизнь театральна.
В этот раз мы приглашаем вас взглянуть на пространство торгового центра как на место, где есть декорации, роли, режиссёры, актёры и свои правила игры. 14 сентября в 22:30 вместе с артистами театра «Старый дом» мы прогуляемся по ночному торговому центру «МЕГА», чтобы увидеть с новой стороны мир потребления и развлечений, которому мы добровольно дарим своё время и деньги.
За возможность этой эксклюзивной прогулки по закрытому торговому центру мы благодарны администрации «МЕГА Новосибирск».
Режиссёр прогулочного маршрута: Джемма Аветисян. При участии Тимофея Мамлина, Ларисы Чернобаевой, Александра Шарафутдинова, Александра Вострухина, Софьи Васильевой, Яна Латышева, Евгения Варавы.
Место и время встречи: 22:15, главный вход «МЕГИ». Вход свободный, но регистрация по ссылке обязательна.
Помните, количество зрителей строго ограничено! И обратите внимание, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие вашу личность.
Полина Кузнецова
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