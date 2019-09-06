Общественный деятель устроил акт самосожжения у Госсовета

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Общественный деятель устроил акт самосожжения у ГоссоветаРубрика: проиcшествия
10.09.2019 15:24
фото с сайта pixabay.com
Мужчина поджёг себя у входа в здание парламента Удмуртии; известный ижевский общественник пытался покончить с собой.
Попытался совершить самоубийство мужчина у входа в Госсовет 10 сентября, сообщает ТАСС. СУ СКР по региону сообщает, что проводится доследственная проверка.
Мотивы попытки суицида пока неизвестны. Местные СМИ пишут, что пострадавший – известный в Ижевске общественный деятель Альберт Разин. Сообщается, что он выступал таким образом за сохранение удмуртского языка.
По данным минздрава Удмуртии, 70-летний Разин получил ожоги около 100 % тела. Состояние пострадавшего пока неизвестно.
Напомним, год назад омский школьник облил бензином и поджёг своего друга.
Эмиль Фукс
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