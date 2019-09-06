Пациент погиб из-за забытого катетера в легком

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Красноярскому врачу грозит долгий тюремный срок; грубая ошибка доктора привела к смерти пациента.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пациента в одной из больниц Красноярского края. Как сообщает краевое СУ СКР, в Игарской городской больнице во время проведения операции врач оставил часть катетера в легком пациента.

Инцидент произошел в январе прошлого года. Врач пробил правое легкое пострадавшего, из-за чего тот скончался в течение нескольких часов от попадания воздуха во внутренние органы.

Спустя полтора года следствие возбудило уголовное дело по факту смерти из-за неосторожности при выполнении своих профессиональных обязанностей. Для выяснения всех обстоятельств дела проводится допрос медицинских работников, расследование уголовного дела продолжается. Пока неизвестно, работает ли дальше врач в этой больнице.

Напомним, неделю назад в Красноярске из-за врачебной ошибки скончалась пенсионерка.