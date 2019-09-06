Пациентов омских больниц кормили некачественным маслом

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Пациентов омских больниц кормили некачественным масломРубрика: общество
10.09.2019 13:21
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В больницах и вузах Омской области нашли опасные для здоровья продукты; руководство учреждений расторгает договоры с поставщиками.
Вредные и опасные для здоровья вещества обнаружили специалисты омского Россельхознадзора в пробах продуктов питания бюджетных учреждения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на контрольное ведомство.
Для исследования было взято 97 проб молочных и мясных блюд, в 34 случаях продукция оказалась фальсифицированной, в 10 – некачественной и опасной.
В частности, в городской клинической больнице № 1 пациентов кормили маслом с повышенным содержанием холестерина. После проверки руководители бюджетных учреждений оперативно расторгают договоры с поставщиком.
Напомним, 11 июля в Бурятии перед судом предстала заведующая школьной столовой, по вине которой 51 ребёнок заболел сальмонеллёзом.
Полина Кузнецова
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