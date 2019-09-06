Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирску

ДТП произошло в Дзержинском районе города; пострадали четырёхлетняя девочка и её мама.

В Новосибирске 85-летний мужчина за рулём «Жигулей» наехал на женщину с ребёнком. Об этом Сиб.фм сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Инцидент произошёл вчера в 17:30. Водитель 1934 года рождения передвигался на машине ВАЗ-2104 по проспекту Дзержинского. В районе дома 83 он совершил наезд на женщину, которая вместе с дочкой переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие были доставлены в больницу с сотрясением мозга. Также у четырёхлетней девочки диагностировали перелом лучевой кости.

Как рассказывают очевидцы, пожилой мужчина передвигается только с помощью трости. Как ему удалось управлять транспортным средством в таком состоянии – неизвестно.

Напомним, ранее женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области.