Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в Новосибирске

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Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину с четырёхлетней дочкой в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
10.09.2019 14:05
фото пресс-службы ГИБДД по Новосибирску
ДТП произошло в Дзержинском районе города; пострадали четырёхлетняя девочка и её мама.
В Новосибирске 85-летний мужчина за рулём «Жигулей» наехал на женщину с ребёнком. Об этом Сиб.фм сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Инцидент произошёл вчера в 17:30. Водитель 1934 года рождения передвигался на машине ВАЗ-2104 по проспекту Дзержинского. В районе дома 83 он совершил наезд на женщину, которая вместе с дочкой переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшие были доставлены в больницу с сотрясением мозга. Также у четырёхлетней девочки диагностировали перелом лучевой кости.
Как рассказывают очевидцы, пожилой мужчина передвигается только с помощью трости. Как ему удалось управлять транспортным средством в таком состоянии – неизвестно.
Напомним, ранее женщина погибла под колёсами грузовика в Новосибирской области.
Никита Минин
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