Погода в Новосибирске на 11 сентября: дожди и первые заморозки

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Метеорологи говорят, что на протяжении всего дня будут идти дожди; ночью ожидается сильное похолодание.

В ночь с 11 на 12 сентября в Новосибирске возможны первые заморозки. Информация об этом появилась на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В среду ожидается переменная облачность. Днём начнётся дождь, который будет идти до самой ночи. В первой половине дня температура воздуха будет держаться у отметки +13...+15, однако синоптики не исключают вероятность небольшого понижения. Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров секунду.

Ночью столбик термометра опустится до +3...+5, при прояснениях возможны заморозки до -2 градусов. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 10 сентября град и ливень с молнией обрушились на Алтайский край.